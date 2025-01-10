Кабешова (Глазкова) Марфа 06.06.1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Кабешова (Глазкова) Марфа

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась 06.06.1927, Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

умерла 03.05.1998, Шуя, Шуя, Ивановская область

Отец
Глазков Дмитрий1880 г.р.
Мать
Глазкова ЕвгенияНеизвестно г.р.
Супруги
Кабешов Анатолий1929 г.р.
Дети
Кабешова (Кабешова) ГалинаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1927

Отец: Глазков Дмитрий

Мать: Глазкова Евгения

Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабешов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабешова (Кабешова) Галина

Отец ребёнка: Кабешов Анатолий

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабешов Анатолий

Смерть
03.05.1998
Шуя, Шуя, Ивановская область

Похороны
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область

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