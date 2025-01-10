Кабешова (Глазкова) Марфа
женский, родилась 06.06.1927, Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
умерла 03.05.1998, Шуя, Шуя, Ивановская область
ОтецГлазков Дмитрий1880 г.р.
МатьГлазкова ЕвгенияНеизвестно г.р.
Супруги
Кабешов Анатолий1929 г.р.
Дети
Кабешова (Кабешова) ГалинаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
06.06.1927
Отец: Глазков Дмитрий
Мать: Глазкова Евгения
Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кабешов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабешова (Кабешова) Галина
Отец ребёнка: Кабешов Анатолий
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабешов Анатолий
Смерть
03.05.1998
Шуя, Шуя, Ивановская область
Похороны
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область