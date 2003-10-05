Седов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения18.09.1938
Дата смерти05.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1938
Отец: Седов Иван Михайлович
Мать: Седова Лидия Порфирьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седов Иван Иванович
Мать ребёнка: Седова Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Седова Любовь Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седова Любовь Андреевна
Смерть
05.10.2003