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Седов Иван Иванович

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.09.1938

Дата смерти

05.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1938

Отец: Седов Иван Михайлович

Мать: Седова Лидия Порфирьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Иван Иванович

Мать ребёнка: Седова Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Седова Любовь Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Любовь Андреевна

Смерть
05.10.2003
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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