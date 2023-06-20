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Матузова Александра (Шива) Михайловна
Матузова Александра (Шива) Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.07.1932
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Сигал Бася Шмулевна
Дети
Не указаны
Добавил:
О
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
10.07.1932
Отец: не указан
Мать:
Сигал Бася Шмулевна
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