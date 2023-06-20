Матузова Александра (Шива) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матузова Александра (Шива) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

О
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1932

Отец: не указан

Мать: Сигал Бася Шмулевна

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