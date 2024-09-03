Пичкалева (Лузина) Прасковья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичкалева (Лузина) Прасковья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1873

Дата смерти

29.06.1895

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пичкалев) Доминика Тимофеева

Отец ребёнка: Пичкалев Тимофей Денисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичкалев Тимофей Денисов

Рождение ребёнка
11.03.1894

Дочь: Петухова (Пичкалев) Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Пичкалев Тимофей Денисов

Смерть
29.06.1895

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