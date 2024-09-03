Пичкалева (Лузина) Прасковья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1873
Дата смерти29.06.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пичкалев) Доминика Тимофеева
Отец ребёнка: Пичкалев Тимофей Денисов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1894
Дочь: Петухова (Пичкалев) Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Пичкалев Тимофей Денисов
Смерть
29.06.1895