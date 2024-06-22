Касьянова (Дегтярёва) Матрёна
Место рождения
Дата рождения03.11.1910
Дата смерти03.04.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1910
Отец: Дегтярёв Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касьянов Григорий
Рождение ребёнка
15.05.1936
Дочь: Мухина (Касьянова) Нина
Отец ребёнка: Касьянов Григорий
Рождение ребёнка
30.03.1938
Дочь: Черномырдина (Касьянова) Антонида
Отец ребёнка: Касьянов Григорий
Рождение ребёнка
16.02.1949
Сын: Касьянов Леонид
Отец ребёнка: Касьянов Григорий
Смерть
03.04.1986
Похороны
Неизвестно