Касьянова (Дегтярёва) Матрёна 03.11.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Касьянова (Дегтярёва) Матрёна

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Место рождения

Рязановка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.11.1910

Дата смерти

03.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1910

Отец: Дегтярёв Иван

Мать: не указана

Рязановка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Григорий

Рождение ребёнка
15.05.1936

Дочь: Мухина (Касьянова) Нина

Отец ребёнка: Касьянов Григорий

Рязановка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1938

Дочь: Черномырдина (Касьянова) Антонида

Отец ребёнка: Касьянов Григорий

Рязановка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1949

Сын: Касьянов Леонид

Отец ребёнка: Касьянов Григорий

Смерть
03.04.1986
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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