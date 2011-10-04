Белякова Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелякова Антонина

Белякова Антонина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Беляков Николай

Отец ребёнка: Беляков Николай

Рождение ребёнка
1889

Сын: Беляков Антонин

Отец ребёнка: Беляков Николай

Рождение ребёнка
1890

Сын: Беляков Александр

Отец ребёнка: Беляков Николай

Рождение ребёнка
1892

Сын: Беляков Борис

Отец ребёнка: Беляков Николай

Рождение ребёнка
1894

Сын: Беляков Виктор

Отец ребёнка: Беляков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Николай

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close