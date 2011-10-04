Белякова Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Беляков Николай
Отец ребёнка: Беляков Николай
Рождение ребёнка
1889
Сын: Беляков Антонин
Отец ребёнка: Беляков Николай
Рождение ребёнка
1890
Сын: Беляков Александр
Отец ребёнка: Беляков Николай
Рождение ребёнка
1892
Сын: Беляков Борис
Отец ребёнка: Беляков Николай
Рождение ребёнка
1894
Сын: Беляков Виктор
Отец ребёнка: Беляков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляков Николай
Смерть
Неизвестно