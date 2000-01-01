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Кандаулова Евпраксия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1791 и 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1790 и 1791 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1791 и 1792

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823

Сын: Кандаулов Африкант

Отец ребёнка: Кандаулов Матвей

Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832

Сын: Кандаулов Георгий

Отец ребёнка: Кандаулов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кандаулов Тимофей

Отец ребёнка: Кандаулов Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандаулов Матвей

Смерть
Неизвестно
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