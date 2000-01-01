Кандаулова Евпраксия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1791 и 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1791 и 1792
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823
Сын: Кандаулов Африкант
Отец ребёнка: Кандаулов Матвей
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832
Сын: Кандаулов Георгий
Отец ребёнка: Кандаулов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кандаулов Тимофей
Отец ребёнка: Кандаулов Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кандаулов Матвей
Смерть
Неизвестно