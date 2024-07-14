Собашникова (Ануфриева) Евдокия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собашникова (Ануфриева) Евдокия Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1849

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Тайшихин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Тайшихин Семён Максимович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Тайшихина) Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Тайшихин Семён Максимович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Тайшихин Максим Семёнович

Отец ребёнка: Тайшихин Семён Максимович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Тайшихина) Александра Семёновна

Отец ребёнка: Тайшихин Семён Максимович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Тайшихина) Домна Семёновна

Отец ребёнка: Тайшихин Семён Максимович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Тайшихина Виктор Семёнович

Отец ребёнка: Тайшихин Семён Максимович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Тайшихина) Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Тайшихин Семён Максимович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Протасова (Тайшихина) Мария Семёновна

Отец ребёнка: Тайшихин Семён Максимович

Смерть
1849

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