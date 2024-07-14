Собашникова (Ануфриева) Евдокия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Тайшихин Василий Семёнович
Отец ребёнка: Тайшихин Семён Максимович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Тайшихина) Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Тайшихин Семён Максимович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Тайшихин Максим Семёнович
Отец ребёнка: Тайшихин Семён Максимович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Тайшихина) Александра Семёновна
Отец ребёнка: Тайшихин Семён Максимович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Тайшихина) Домна Семёновна
Отец ребёнка: Тайшихин Семён Максимович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Тайшихина Виктор Семёнович
Отец ребёнка: Тайшихин Семён Максимович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Тайшихина) Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Тайшихин Семён Максимович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Протасова (Тайшихина) Мария Семёновна
Отец ребёнка: Тайшихин Семён Максимович
Смерть
1849