Савинкова (Старцева) Феодосия (Феня) Харламовна
Место рождения
Дата рождения1960
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1944
Дочь: Иванова (Савинкова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Савинков Иван Федотович
Рождение
1960
Отец: Старцев Харлантий Никитович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кругова (Савинкова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Савинков Иван Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинков Николай Иванович
Отец ребёнка: Савинков Иван Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савинков Иван Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Савинков Иван Федотович
Смерть
1960