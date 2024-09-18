Савинкова (Старцева) Феодосия (Феня) Харламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавинкова (Старцева) Феодосия (Феня) Харламовна

Савинкова (Старцева) Феодосия (Феня) Харламовна

Место рождения

Мостовой, Заринский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1960

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1944

Дочь: Иванова (Савинкова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Савинков Иван Федотович

Рождение
1960

Отец: Старцев Харлантий Никитович

Мать: не указана

Мостовой, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинков Иван Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кругова (Савинкова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Савинков Иван Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинков Николай Иванович

Отец ребёнка: Савинков Иван Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Савинков Иван Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Савинков Иван Федотович

Смерть
1960

Мы используем куки для улучшения работы сайта.