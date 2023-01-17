Сучков Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучков Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

с.Лунино, Мокшанский у., Пензенская губ., Россия

Дата рождения

02.10.1902 ст.

Дата смерти

25.11.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Лунино, Мокшанский у., Пензенская губ., Россия
Бракосочетание
02.01.1947

Жена: Сучкова Валентина Степановна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Смерть
25.11.1966
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
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