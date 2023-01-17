Сучков Дмитрий Алексеевич
Место рожденияс.Лунино, Мокшанский у., Пензенская губ., Россия
Дата рождения02.10.1902 ст.
Дата смерти25.11.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1902 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Лунино, Мокшанский у., Пензенская губ., Россия
Бракосочетание
02.01.1947
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Смерть
25.11.1966
Евпатория, Евпатория, Республика Крым