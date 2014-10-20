Ракутина Зоя (Евтушенко) Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракутина Зоя (Евтушенко) Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1937

Дата смерти

20.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1937

Отец: Евтушенко Никифор

Мать: Евтушенко Пелагея

Рождение ребёнка
09.12.1962

Дочь: Почеревина Ракутина (Ирина) Евгеньевна

Отец ребёнка: Ракутин Евгений Петрович

Станция Мерке, Меркенский район, Жамбылская область
Смерть
20.10.2014
Шу, Шуский район, Жамбылская область

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