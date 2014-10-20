Ракутина Зоя (Евтушенко) Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1937
Дата смерти20.10.2014
ПолЖенский
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.12.1937
Отец: Евтушенко Никифор
Мать: Евтушенко Пелагея
Рождение ребёнка
09.12.1962
Дочь: Почеревина Ракутина (Ирина) Евгеньевна
Отец ребёнка: Ракутин Евгений Петрович
Станция Мерке, Меркенский район, Жамбылская область
Смерть
20.10.2014
Шу, Шуский район, Жамбылская область