Почобут (Кобутц Петельчиковна) Катаржина Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1738 ст.
Отец: Петельчиц Станислав
Мать: Бильмин София
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Погобут Почобут Йозеф Богуславович
Отец ребёнка: Почобут Богуслав Михайлович
Бракосочетание
21.06.1769 ст.
Рождение ребёнка
12.01.1773 ст.
Дочь: Погобут Фелицианна Богуславовна
Отец ребёнка: Почобут Богуслав Михайлович
Рождение ребёнка
1775 ст.
Дочь: Почобут Констанция Богуславовна
Отец ребёнка: Почобут Богуслав Михайлович
Рождение ребёнка
1783 ст.
Дочь: Почобут Тереза Богуславовна
Отец ребёнка: Почобут Богуслав Михайлович
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Почобут Эльжбета Богуславовна
Отец ребёнка: Почобут Богуслав Михайлович
Смерть
Неизвестно