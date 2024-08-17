Почобут (Кобутц Петельчиковна) Катаржина Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почобут (Кобутц Петельчиковна) Катаржина Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1738 ст.

Отец: Петельчиц Станислав

Мать: Бильмин София

Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Погобут Почобут Йозеф Богуславович

Отец ребёнка: Почобут Богуслав Михайлович

Бракосочетание
21.06.1769 ст.

Муж: Почобут Богуслав Михайлович

Рождение ребёнка
12.01.1773 ст.

Дочь: Погобут Фелицианна Богуславовна

Отец ребёнка: Почобут Богуслав Михайлович

Рождение ребёнка
1775 ст.

Дочь: Почобут Констанция Богуславовна

Отец ребёнка: Почобут Богуслав Михайлович

Рождение ребёнка
1783 ст.

Дочь: Почобут Тереза Богуславовна

Отец ребёнка: Почобут Богуслав Михайлович

Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Почобут Эльжбета Богуславовна

Отец ребёнка: Почобут Богуслав Михайлович

Смерть
Неизвестно

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