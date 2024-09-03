Березина Ирина Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Ирина Прохорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Алексей Михеев

Рождение ребёнка
1806

Сын: Березин Аника Алексеев

Отец ребёнка: Березин Алексей Михеев

Рождение ребёнка
1829

Сын: Березин Яков Алексеев

Отец ребёнка: Березин Алексей Михеев

Рождение ребёнка
1831

Сын: Березин Галактион Алексаеев

Отец ребёнка: Березин Алексей Михеев

Смерть
Неизвестно

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