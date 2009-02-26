Банникова (Погудина) Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1928
Отец ребёнка: Банников Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банникова Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Банников Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банникова Клавдия Семёновна
Отец ребёнка: Банников Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банникова Антонина Семёновна
Отец ребёнка: Банников Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Банников Семён
Смерть
Неизвестно