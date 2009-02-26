Банникова (Погудина) Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова (Погудина) Арина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1928

Сын: Банников Пётр Семенович

Отец ребёнка: Банников Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Банников Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова Клавдия Семёновна

Отец ребёнка: Банников Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова Антонина Семёновна

Отец ребёнка: Банников Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банников Семён

Смерть
Неизвестно
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