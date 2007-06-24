Рудская (Зимненкова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1941
Дата смерти24.06.2007
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1960
Дочь: Череватенко (Королева) Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.06.1978
Сын: Рудской Виталий Анатольевич
Отец ребёнка: Рудской Анатолий Александрович
Смерть
24.06.2007