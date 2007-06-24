Рудская (Зимненкова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудская (Зимненкова) Валентина Васильевна

Рудская (Зимненкова) Валентина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1941

Дата смерти

24.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1941

Отец: Зимненков Василий Яковлевич

Мать: Зимненкова (Петрова) Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудской Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
03.12.1960

Дочь: Череватенко (Королева) Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.06.1978

Сын: Рудской Виталий Анатольевич

Отец ребёнка: Рудской Анатолий Александрович

Смерть
24.06.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.