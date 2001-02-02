Гайша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайша

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1897 г.р.

Дети

1925 г.р.
1931 г.р.
1932 г.р.

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Неизвестный

Рождение ребёнка
1925

Сын: Шамиль

Отец ребёнка: Ноземи (Нозяли Нажими)

Рождение ребёнка
07.11.1931

Сын: Наиль

Отец ребёнка: Ноземи (Нозяли Нажими)

Рождение ребёнка
07.11.1932

Сын: Камиль

Отец ребёнка: Ноземи (Нозяли Нажими)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ноземи (Нозяли Нажими)

Смерть
Неизвестно
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