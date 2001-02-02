Гайша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: Неизвестный
Рождение ребёнка
1925
Сын: Шамиль
Отец ребёнка: Ноземи (Нозяли Нажими)
Рождение ребёнка
07.11.1931
Сын: Наиль
Отец ребёнка: Ноземи (Нозяли Нажими)
Рождение ребёнка
07.11.1932
Сын: Камиль
Отец ребёнка: Ноземи (Нозяли Нажими)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно