Погудин Игнатий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погудин Игнатий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погудин Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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