Погудин Игнатий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Погудин Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Филиппово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно