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Дубовик Василий Андреевич

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1830

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик жена Неизвестно

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Дубовик) Неонила Васильевна

Мать ребёнка: Дубовик жена Неизвестно

Сосница, Чернігівська область
Смерть
1902
Сосница, Чернігівська область
Причина смерти: от старости | г.Сосница (Сосниця), Сосницы

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