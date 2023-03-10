Дубовик Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубовик жена Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Дубовик) Неонила Васильевна
Мать ребёнка: Дубовик жена Неизвестно
Смерть
1902
Причина смерти: от старости | г.Сосница (Сосниця), Сосницы