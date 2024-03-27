Лимбергер Ростислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛимбергер Ростислав

Лимбергер Ростислав

Место рождения

Коми АССР

Дата рождения

20.03.1951

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1951

Отец: Лимбергер Яков Иванович

Мать: Лимбергер Надежда Ивановна

Коми АССР
Рождение ребёнка
26.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Водный, Республика Коми
Рождение ребёнка
26.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ухта
Рождение ребёнка
05.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ухта Республика Коми
Рождение ребёнка
12.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Водный, Республика Коми
Смерть
2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close