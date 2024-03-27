Лимбергер Ростислав
Место рожденияКоми АССР
Дата рождения20.03.1951
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1951
Коми АССР
Рождение ребёнка
26.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п. Водный, Республика Коми
Рождение ребёнка
26.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ухта
Рождение ребёнка
05.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ухта Республика Коми
Рождение ребёнка
12.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п. Водный, Республика Коми
Смерть
2004