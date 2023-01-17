Богданов Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено ?.11.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено ?.11.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1891
По жениху: с. Шентала крестьяне Иван Яковлевич, Максим Федосьевич и Василий Трофимович. По невесте: д. Вязовки крестьянин Иван Порфирьевич и солдат Яким Порфирьевич
Рождение ребёнка
17.07.1892
Мать ребёнка: Богданова Мария Порфирьевна
Рождение ребёнка
13.06.1895
Сын: Богданов Леонтий Петрович
Мать ребёнка: Богданова Мария Порфирьевна
Рождение ребёнка
26.07.1903
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Богданова Мария Порфирьевна
Смерть
Неизвестно