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Богданов Петр Иванович

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Место рождения

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено ?.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.11.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.04.1891

Жена: Богданова Мария Порфирьевна

По жениху: с. Шентала крестьяне Иван Яковлевич, Максим Федосьевич и Василий Трофимович. По невесте: д. Вязовки крестьянин Иван Порфирьевич и солдат Яким Порфирьевич
Рождение ребёнка
17.07.1892

Сын: Богданов Семен Петров

Мать ребёнка: Богданова Мария Порфирьевна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1895

Сын: Богданов Леонтий Петрович

Мать ребёнка: Богданова Мария Порфирьевна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1903

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Богданова Мария Порфирьевна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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