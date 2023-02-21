Соломатова (Лосева) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатова (Лосева) Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1898

Дата смерти

06.07.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Соколова Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Соломатов Илья Яковлевич

Белая
Рождение ребёнка
1925

Сын: Соломатов Иван Ильич

Отец ребёнка: Соломатов Илья Яковлевич

Белая
Рождение ребёнка
1931

Сын: Соломатов Василий Ильич

Отец ребёнка: Соломатов Илья Яковлевич

Белая
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Соломатов Илья Яковлевич

Белая
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломатов Илья Яковлевич

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломатов Илья Яковлевич

Смерть
06.07.1972
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