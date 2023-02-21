Соломатова (Лосева) Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1898
Дата смерти06.07.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Соколова Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Соломатов Илья Яковлевич
Белая
Рождение ребёнка
1925
Сын: Соломатов Иван Ильич
Отец ребёнка: Соломатов Илья Яковлевич
Белая
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Соломатов Илья Яковлевич
Белая
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Соломатов Илья Яковлевич
Белая
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соломатов Илья Яковлевич
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1972