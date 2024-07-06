Емельянова (Марьясова) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1952
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1952
Отец: Марьясов Александр Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Емельянов Леонид Геннадьевич
Рождение ребёнка
28.11.1988
Дочь: Емельянова Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Емельянов Леонид Геннадьевич