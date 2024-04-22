Вьялкин Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
26.05.1911
Дочь: Павла Дмитриевна
Мать ребёнка: Вьялкина Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Вьялкина Марфа Степановна
Рождение ребёнка
22.03.1920
Сын: Вьялкин Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Вьялкина Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Вьялкин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Вьялкина Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Вьялкин Леонид Дмитриевич
Мать ребёнка: Вьялкина Марфа Степановна
Рождение ребёнка
10.08.1926
Сын: Вьялкин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Вьялкина Марфа Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно