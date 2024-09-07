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Курляндцев Владимир Петрович

Место рождения

г. Минусинск

Дата рождения

02.06.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1933

Отец: Курляндцев Петр Алексеевич

Мать: Курляндцева (Максюта) Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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