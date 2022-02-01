Гараев Булат Амирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1962
Дата смерти01.02.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1962
Отец: Гараев Амир
Мать: Гараева Алсу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гараева (Ягудина) Лариса Шаазамовна
Рождение ребёнка
13.06.1987
Сын: Гараев Артур
Мать ребёнка: Гараева (Ягудина) Лариса Шаазамовна
Смерть
01.02.2022