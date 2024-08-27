Rupp Nikolaus — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRupp Nikolaus

Rupp Nikolaus

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

23.08.1803

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1790 г.р.
1792 г.р.
1797 г.р.
1804 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Rupp Johann Adam

Мать ребёнка: Rupp (Schmidt) Anna Maria

Рождение ребёнка
1792

Сын: Rupp Konrad

Мать ребёнка: Rupp (Schmidt) Anna Maria

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Rupp Elisabeth

Мать ребёнка: Rupp (Schmidt) Anna Maria

Смерть
23.08.1803
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Rupp Anna Maria

Мать ребёнка: Rupp (Schmidt) Anna Maria

Мы используем куки для улучшения работы сайта.