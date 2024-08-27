Rupp Nikolaus
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти23.08.1803
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Rupp Johann Adam
Мать ребёнка: Rupp (Schmidt) Anna Maria
Рождение ребёнка
1792
Сын: Rupp Konrad
Мать ребёнка: Rupp (Schmidt) Anna Maria
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Rupp Elisabeth
Мать ребёнка: Rupp (Schmidt) Anna Maria
Смерть
23.08.1803
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Rupp Anna Maria
Мать ребёнка: Rupp (Schmidt) Anna Maria