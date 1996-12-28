Фролов Вячеслав Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Вячеслав Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1946

Дата смерти

28.12.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.12.1996

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