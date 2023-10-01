Кутуров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутуров Иван Александрович
Мать ребёнка: Кутурова Нина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутурова Галина Александровна
Мать ребёнка: Кутурова Нина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Учаева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Кутурова Нина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаркова Елена Александровна
Мать ребёнка: Кутурова Нина Павловна
Смерть
Неизвестно