Шарыгина Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1904
Дата смерти29.10.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.02.1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
25.07.1935
Смерть
29.10.1989