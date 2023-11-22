Шарыгина Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарыгина Наталья Ивановна

Шарыгина Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1904

Дата смерти

29.10.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1925

Муж: Шарыгин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарыгин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарыгин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарыгин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
25.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарыгин Петр Михайлович

Смерть
29.10.1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close