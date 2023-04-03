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Волхонский Александр Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Петр Лазарев

Мать: Васса Константинова

Рождение ребёнка
1890

Сын: Волхонский Андрей Александров

Мать ребёнка: Волхонская Домника (Домна) Авдеева

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Волхонская Домника (Домна) Авдеева

Рождение ребёнка
13.09.1893

Сын: Волхонский Трофим Александрович

Мать ребёнка: Волхонская Домника (Домна) Авдеева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.08.1895

Сын: Волхонский Иоанн Александрович

Мать ребёнка: Волхонская Домника (Домна) Авдеева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.07.1901

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Волхонская Домника (Домна) Авдеева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.01.1904

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Волхонская Домника (Домна) Авдеева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.09.1909

Сын: Волхонский Сергей Александров

Мать ребёнка: Волхонская Домника (Домна) Авдеева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волхонская Домника (Домна) Авдеева

Работа или профессия
Неизвестно
10.11.1885
Смерть
Неизвестно
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