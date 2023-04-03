Волхонский Александр Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Петр Лазарев
Мать: Васса Константинова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Волхонский Андрей Александров
Мать ребёнка: Волхонская Домника (Домна) Авдеева
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Волхонская Домника (Домна) Авдеева
Рождение ребёнка
13.09.1893
Сын: Волхонский Трофим Александрович
Мать ребёнка: Волхонская Домника (Домна) Авдеева
Рождение ребёнка
21.08.1895
Сын: Волхонский Иоанн Александрович
Мать ребёнка: Волхонская Домника (Домна) Авдеева
Рождение ребёнка
15.07.1901
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Волхонская Домника (Домна) Авдеева
Рождение ребёнка
04.01.1904
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Волхонская Домника (Домна) Авдеева
Рождение ребёнка
21.09.1909
Сын: Волхонский Сергей Александров
Мать ребёнка: Волхонская Домника (Домна) Авдеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
10.11.1885
Смерть
Неизвестно