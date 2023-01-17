Тугой-Свиньин Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тугой-Свиньин Павел Петрович

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Место рождения

ус. Ефремово, Галичский уезд Костромской губернии

Дата рождения

19.06.1787

Дата смерти

21.04.1839

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1787

Отец: не указан

Мать: не указана

ус. Ефремово, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1787
ус. Ефремово, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1802
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1806
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1811 по 1813
Филадельфия, США
Место жительства
С 1813 по 1813
Германия
Смерть
21.04.1839
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1839
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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