Тугой-Свиньин Павел Петрович
Место рожденияус. Ефремово, Галичский уезд Костромской губернии
Дата рождения19.06.1787
Дата смерти21.04.1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1787
Отец: не указан
Мать: не указана
ус. Ефремово, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1787
ус. Ефремово, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1802
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1806
Место жительства
С 1811 по 1813
Филадельфия, США
Место жительства
С 1813 по 1813
Германия
Смерть
21.04.1839
Место жительства
По 1839