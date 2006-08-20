Новикова (Новикова) Вера
Место рожденияУсть-Каменогорск, Казахстан
Дата рождения06.12.1951
Дата смертиОколо 2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1951
Отец: Новиков Яков
Мать: Новикова Евдокия
Усть-Каменогорск, Казахстан
Рождение ребёнка
21.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Александр
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск
Смерть
Около 2020