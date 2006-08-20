Новикова (Новикова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Новикова) Вера

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Место рождения

Усть-Каменогорск, Казахстан

Дата рождения

06.12.1951

Дата смерти

Около 2020

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1951

Отец: Новиков Яков

Мать: Новикова Евдокия

Усть-Каменогорск, Казахстан
Рождение ребёнка
21.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Александр

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск
Смерть
Около 2020
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