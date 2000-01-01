Шихова (?) Наталия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Шихов Михаил Петрович
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Шихов Михаил Петрович
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Шихов Михаил Петрович
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Харитония Михайловна
Отец ребёнка: Шихов Михаил Петрович
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)