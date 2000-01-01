Шихова (?) Наталия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Наталия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Шихов Михаил Петрович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Шихов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Шихов Михаил Петрович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шихов Козма Михайлович

Отец ребёнка: Шихов Михаил Петрович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Харитония Михайловна

Отец ребёнка: Шихов Михаил Петрович

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Михаил Петрович

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
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