Наталия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1784
Дата смертиПосле 1808
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784
Отец: Иван Никитич
Мать: Фотина Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 36 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 43 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1808