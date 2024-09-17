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Наталия Ивановна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1784

Дата смерти

После 1808

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1755 г.р.

Мать

Вычислено 1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784

Отец: Иван Никитич

Мать: Фотина Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 36 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 43 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1808

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