Огнева Зоя Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти01.09.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Мать: Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Огнев Игорь Константинович
Отец ребёнка: Огнев Константин Михайлович
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огнев Константин Михайлович
Смерть
01.09.1995