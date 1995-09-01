Огнева Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева Зоя Алексеевна

Место рождения

Белавино, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

01.09.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1898 г.р.

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: Мария Алексеевна

Белавино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Огнев Игорь Константинович

Отец ребёнка: Огнев Константин Михайлович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огнев Константин Михайлович

Смерть
01.09.1995
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