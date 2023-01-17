Ежков Валентин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежков Валентин Федорович

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Место рождения

Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.05.1922

Дата смерти

19.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1922 по 1938
Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1938 по 1940
Харьков, Украина
Смерть
19.07.1943
Степановка, Снежнянский р-н, Донецкая обл.
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