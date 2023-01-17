Ежков Валентин Федорович
Место рождения
Дата рождения27.05.1922
Дата смерти19.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1922 по 1938
Место жительства
С 1938 по 1940
Харьков, Украина
Смерть
19.07.1943
Степановка, Снежнянский р-н, Донецкая обл.