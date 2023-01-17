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Красный Яков

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Место рождения

Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

20.08.1943

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Красный Иван

Мать: Красная Ирина

Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
До 1941
Военная служба
21.10.1942
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
20.08.1943
Пенно, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Новгородская обл., Россия
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