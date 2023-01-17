Красный Яков
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти20.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Красный Иван
Мать: Красная Ирина
Место жительства
До 1941
Военная служба
21.10.1942
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
20.08.1943
Пенно, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Новгородская обл., Россия