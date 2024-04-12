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Стрельников Минай Архипович

Место рождения

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1716

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Стрельников Архип Иванович

Мать: не указана

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Стрельников Никита Минаевич

Мать ребёнка: Стрельникова Домна Селивановна

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Стрельников Зиновий Минаевич

Мать ребёнка: Стрельникова Домна Селивановна

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Акилина Минаевна

Мать ребёнка: Стрельникова Домна Селивановна

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Стрельников Козьма Зиноевьевич

Мать ребёнка: Стрельникова Домна Селивановна

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Стрельников Емельян Минаевич

Мать ребёнка: Стрельникова Домна Селивановна

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Стрельников Иван Минаевич

Мать ребёнка: Стрельникова Домна Селивановна

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Стрельников Ферапонт Минаевич

Мать ребёнка: Стрельникова Домна Селивановна

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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