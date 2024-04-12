Стрельников Минай Архипович
Место рождения
Дата рождения1716
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Стрельников Архип Иванович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Стрельников Никита Минаевич
Мать ребёнка: Стрельникова Домна Селивановна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Стрельников Зиновий Минаевич
Мать ребёнка: Стрельникова Домна Селивановна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Акилина Минаевна
Мать ребёнка: Стрельникова Домна Селивановна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Стрельников Козьма Зиноевьевич
Мать ребёнка: Стрельникова Домна Селивановна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Стрельников Емельян Минаевич
Мать ребёнка: Стрельникова Домна Селивановна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Стрельников Иван Минаевич
Мать ребёнка: Стрельникова Домна Селивановна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Стрельников Ферапонт Минаевич
Мать ребёнка: Стрельникова Домна Селивановна
Работа или профессия
Неизвестно