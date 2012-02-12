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Babaszwili (Rzantiewa) Aza

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Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

12.03.1926

Дата смерти

12.02.2012

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1926

Отец: Жантиев Урусби Иналдыкоевич

Мать: Жантиева Мария

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
1948

Муж: Babaszwili Otar

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
23.05.1955

Сын: Babaszwili Ruslan

Отец ребёнка: Babaszwili Otar

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Babaszwili Otar

Смерть
12.02.2012
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
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