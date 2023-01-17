Шлеин Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения02.12.1873
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1873
Место жительства
С 1888
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1904
Место жительства
С 1910
Италия
Место жительства
По 1952
Смерть
1952