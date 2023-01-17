Шлеин Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлеин Николай Павлович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

02.12.1873

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1873
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1888
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1904
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1910
Италия
Место жительства
По 1952
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
1952
Кострома, город Кострома, Костромская область
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