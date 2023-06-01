Моисеенко Денис Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко Денис Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Около 1793

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Шнейдер Ефросинья Денисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Герасименко (Моисеенко) Меланья Денисовна

Мать ребёнка: Моисеенко Марина Петровна

Смерть
Около 1793

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