Моисеенко Денис Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиОколо 1793
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Шнейдер Ефросинья Денисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Герасименко (Моисеенко) Меланья Денисовна
Мать ребёнка: Моисеенко Марина Петровна
Смерть
Около 1793