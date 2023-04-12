Мавра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиклитинья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Савельевич
Смерть
Неизвестно