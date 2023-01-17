Модоева Дарья Мантатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мангутов Мантат
Мать: Мангутова Буралдай
Рождение ребёнка
22.02.1959
Дочь: Шоноева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Модоев Владимир
Баянгазуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анхаева Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Модоев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Модоев Владимир
Смерть
Неизвестно