Модоева Дарья Мантатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Модоева Дарья Мантатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мангутов Мантат

Мать: Мангутова Буралдай

Рождение ребёнка
22.02.1959

Дочь: Шоноева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Модоев Владимир

Баянгазуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анхаева Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Модоев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Модоев Владимир

Смерть
Неизвестно
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