Огорелышева Парасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорелышева Парасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огорелышев Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Огорелышев Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Огорелышев Николай Матвеевич

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Огорелышев Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Огорелышев Николай Матвеевич

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: (Огорелышева) Марья Николаевна

Отец ребёнка: Огорелышев Николай Матвеевич

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: (Огорелышева) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Огорелышев Николай Матвеевич

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: (Огорелышева) Катерина Николаевна

Отец ребёнка: Огорелышев Николай Матвеевич

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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