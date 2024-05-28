Огорелышева Парасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Огорелышев Ефим Николаевич
Отец ребёнка: Огорелышев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Сын: Огорелышев Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Огорелышев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: (Огорелышева) Марья Николаевна
Отец ребёнка: Огорелышев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: (Огорелышева) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Огорелышев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: (Огорелышева) Катерина Николаевна
Отец ребёнка: Огорелышев Николай Матвеевич
Смерть
Неизвестно