Рожин Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожин Роман

Рожин Роман

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1929

Сын: Рожин Леонид Романович

Мать ребёнка: не указана

Русский Тыловай, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожин Анатолий Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожина Валентина Романовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close