Касьянов Моисей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Касьянов Иван Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Авдотья Моисеевна
Мать ребёнка: Касьянова Настасья Николаевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Моисеевна
Мать ребёнка: Касьянова Настасья Николаевна
Рождение ребёнка
03.11.1852
Сын: Касьянов Виктор Моисеевич
Мать ребёнка: Касьянова Настасья Николаевна
Рождение ребёнка
09.09.1855
Сын: Касьянов Феоктист Моисеевич
Мать ребёнка: Касьянова Настасья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно