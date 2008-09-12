Арефьева (Михеева) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева (Михеева) Елена Дмитриевна

Место рождения

Вад, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.07.1920

Дата смерти

12.09.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

1898 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1920

Отец: Михеев Дмитрий

Мать: Михеева Пелагея Григорьевна

Вад, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арефьев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефьев Павел

Смерть
12.09.2008
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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