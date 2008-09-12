Арефьева (Михеева) Елена Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения20.07.1920
Дата смерти12.09.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1920
Отец: Михеев Дмитрий
Рождение ребёнка
04.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арефьев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арефьев Павел
Смерть
12.09.2008
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость