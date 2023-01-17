Негодяев Осип (Иосиф) Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негодяев Осип (Иосиф) Антонович

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Место рождения

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Параскева Стефановна

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Негодяев Михаил Осипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Негодяев Николай Осипович

Мать ребёнка: не указана

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анна Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Негодяев Александр Осипович

Мать ребёнка: не указана

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Негодяева Татьяна Илларионовна

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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