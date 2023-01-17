Негодяев Осип (Иосиф) Антонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Параскева Стефановна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Негодяев Николай Осипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анна Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Негодяев Александр Осипович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно