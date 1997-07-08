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Бузоверов Владимир Нестерович

Место рождения

с. Одесское Омской области, Российская Федерация

Дата рождения

07.02.1927

Дата смерти

08.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко (Бузоверова) Людмила Владимировна

Мать ребёнка: (Визирякина) Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко (Бузоверова) Галина Владимировна

Мать ребёнка: (Визирякина) Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
23.02.1959

Дочь: Белова (Бузоверова) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: (Визирякина) Зинаида Николаевна

Смерть
08.07.1997

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