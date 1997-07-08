Бузоверов Владимир Нестерович
Место рожденияс. Одесское Омской области, Российская Федерация
Дата рождения07.02.1927
Дата смерти08.07.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименко (Бузоверова) Людмила Владимировна
Мать ребёнка: (Визирякина) Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименко (Бузоверова) Галина Владимировна
Мать ребёнка: (Визирякина) Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
23.02.1959
Дочь: Белова (Бузоверова) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: (Визирякина) Зинаида Николаевна
Смерть
08.07.1997