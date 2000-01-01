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Стрельников Егор Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Около 1760 г.р.

Жена

Около 1790 г.р.

Дети

Около 1813 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1830 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Лукьян Логинов

Мать: Пелагея Анофриева

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Лев Егорович

Мать ребёнка: Мавра

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Мавра

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Иван Егорович

Мать ребёнка: Мавра

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Илья Егорович

Мать ребёнка: Мавра

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Василий Егорович

Мать ребёнка: Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра

Смерть
Неизвестно
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