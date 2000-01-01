Стрельников Егор Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Лукьян Логинов
Мать: Пелагея Анофриева
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Лев Егорович
Мать ребёнка: Мавра
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Мавра
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Иван Егорович
Мать ребёнка: Мавра
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Илья Егорович
Мать ребёнка: Мавра
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Василий Егорович
Мать ребёнка: Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра
Смерть
Неизвестно